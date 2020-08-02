Медианная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

12:22 | 3.08.2020

Эксперты рассказали о том, сколько получает среднестатистический работник в России. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперты со ссылкой на данные Росстата подсчитали медианную зарплату в России в разных отраслях в период с 1 мая 2019 по 1 мая 2020 года. Рассматривалась зарплата сотрудников, которые работают как в крупных, так и средних организациях. При расчетах учтена выплата подоходного налога.



Согласно полученным данным, медианный работник в России в крупных и средних компаниях получает на руки 35 тысяч рублей.



Отмечается, что наиболее высокие зарплаты получают работники, занятые в рыболовстве и рыбоводстве. Наименьшие зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве и лёгкой промышленности.

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