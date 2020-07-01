В Кремле заявили, что о сворачивании «нормандского формата» речи не идет

16:50 | 31.07.2020

Россия по-прежнему следует Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, о сворачивании переговоров в «нормандском формате» речь не идет, заявил пресс-секретарь Путина Песков, передает gazeta.ru. Он добавил, что замглавы администрации президента Козак также не говорил о прекращении переговоров в этом формате. «И если это утверждается, то является передергиванием», - добавил Песков.



Ранее СМИ сообщили, что замглавы администрации Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, напоминает РИА «Новости».

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