Жену рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве

16:40 | 31.07.2020

Супруга рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге по подозрению в убийстве мужа.



В среду вечером в квартире на Невском проспекте, 134, полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.



По словам Марины Кохал, ее муж скончался ещё четыре дня назад от передозировки. Женщина не захотела, чтобы музыканта считали наркоманом, и решила, что будет лучше, если он просто исчезнет, после чего расчленила его, однако так и не решила, что делать с частями тела и обратилась к адвокату.



По данным РЕН ТВ, версия о том, что Картрайт умер из-за употребления наркотиков, не подтвердилась. Результаты экспертизы показали, что он перед смертью не употреблял наркотических веществ, но при этом пил спиртное.

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