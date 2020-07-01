В Ассоциации туроператоров России сообщили о падении турпотока в Турцию на 75%

16:26 | 31.07.2020

Сокращение туристического потока в Турцию в первом полугодии текущего года оставило 75%. Такие данные содержатся в отчете Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что если в прошлом году страна приняла 45 миллионов туристов, то в этом году можно ожидать порядка 15-16 миллионов отдыхающих.



Количество российских туристов даже в оптимистичном варианте уменьшится вдвое по сравнению с прошлогодним показателем: в 2019 было 7 миллионов, в текущем году прогнозируется 3−3,5 миллионов.

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