В МИД РФ отреагировали на задержание россиян в Белоруссии

14:00 | 31.07.2020

В МИД России потребовали от Белоруссии допустить к задержанным в стране россиянам консульских сотрудников. Попытка представить задержание более 30 российских граждан, которых белорусская сторона считает наемниками ЧВК Вагнера, вмешательством в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает РБК. В ведомстве подчеркнули, что у Минска имеются все данные, необходимые для установления истины.



Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян в Минске и на юге республики. Задержанных назвали «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер». Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, отмечает РИА «Новости».

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