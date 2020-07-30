Компания Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

13:56 | 31.07.2020

Финансовый директор Apple Лука Маэстри сообщил, что компания откладывает выпуск новых iPhone 12. В прошлом году компания презентовала линейку новых моделей iPhone 10 сентября, 20 сентября гаджеты поступили в продажу. Таким образом, предполагает Bloomberg, новые iPhone появятся в октябре, а не в сентябре.



Ранее появилась информация, что дата выхода iPhone в 2020 году сдвинется из-за пандемии COVID-19, но официально она не подтверждалась.

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