13:12 | 31.07.2020

Гонщик команды Racing Point Серхио Перес из-за заболевания коронавирусом пропустит четвёртый этап «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. Гонка пройдёт с 31 июля по 2 августа. Команда позднее назовет гонщика, который его заменит.



Серхио Перес стал первым пилотом «Формулы-1», заразившимся коронавирусом. После трёх этапов он идёт на шестом место в общем зачёте, набрав 22 очка, сообщает regnum.ru.

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