Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США

12:31 | 31.07.2020

Президент США Дональд Трамп накануне публично озвучил идею переноса дня голосования на выборах президента в этом году — до тех времен, когда голосовать можно будет безопасно, имея в виду пандемию коронавируса, передает «Эхо Москвы».



В качестве еще одной причины для переноса выборов американский президент назвал возможность вмешательства других стран в выборы, если голосование будет проходить по почте. По мнению Трампа, выборы в таком случае «будут самые неточные и мошеннические выборы в истории».



Чуть позже Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были отложены из-за коронавируса, но вновь выступил против голосования по почте.



«Я не хочу задержки (в проведении выборов). Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат», — сказал он на пресс-конференции.

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