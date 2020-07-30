По данным СМИ, банки захотели списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

12:22 | 31.07.2020

Некоторые российские банки хотят получить право, позволяющее им списывать средства за обслуживание счета или в пользу кредита, если клиент не выходит на связь и у него изменились идентификационные данные (паспорт), пишут «Известия». Такие предложения готовит Абсолют Банк в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ — механизма совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка.



Согласно текущему законодательству, банки должны обновлять идентификационные данные клиентов (паспорт, наличие судебных решений и т.д.) не реже одного раза в год. Если информация устарела, банк обязан связаться с клиентом, и до обновления данных все транзакции приостанавливаются.

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