В ДТП с микроавтобусом на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек

12:11 | 31.07.2020

В ДТП на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще семь пострадали, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС.



В МВД по Крыму сообщили, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter уснул за рулем на трассе «Таврида» и врезался в стоявший грузовик.



По данным следователей, микроавтобус ехал из Краснодара. В ведомстве уточнили, что на месте погибли семь человек, еще одна женщина скончалась позже по пути в больницу.





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