Власти Турции могут ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса

16:09 | 30.07.2020

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения «радикальных» ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает rg.ru.



«Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, но волна еще продолжается. В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, числа случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», - сказал Коджа.



Накануне Коджа сообщил, что общее число выявленных случаев заболевания достигло 228 тыс., умерших — 5645.

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