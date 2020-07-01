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13:14 | 30.07.2020

Китайская компания Huawei впервые стала мировыми лидером по продажам смартфонов

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics. Об этом сообщили в аналитической компании Canalys.

Как отмечается в отчете аналитиков, за период с апреля по июнь китайский концерн продал 55,8 миллиона девайсов, что на 5 процентов меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом продажи Samsung упали на 30% из-за проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, до 53,7 млн смартфонов. Также отмечается, что зарубежные поставки Huawei сократились во втором квартале на 27%, но компания увеличила свое доминирование на китайском рынке.

Напомним, в последние девять лет по продажам смартфонов в мире лидировали либо Samsung, либо американская Apple.

© «Вечерние ведомости»

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