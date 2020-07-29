Нападающий Артем Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом»

13:08 | 30.07.2020

Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщается на сайте команды. Новое соглашение с 31-летним нападающим подписано по схеме «2 + 1».



Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что по новому соглашению зарплата Дзюбы останется прежней — на уровне €3,6–3,7 млн в год с учетом бонусов за различные достижения.



Сам Дзюба отметил, что он рад задержаться в Петербурге еще на три года, где москвич по рождению живет уже пять лет.

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