В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта

13:04 | 30.07.2020

В квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге найдено расчлененное тело рэпера Энди Картрайту. Об этом сообщили в телеграм-канале Mash. Останки мужчины находились в холодильнике. Задержана подозреваемая - супруга убитого.



По словам источника в силовых структурах, задержанная рассказала, что муж скончался четыре дня назад, предположительно, от передозировки наркотиков. По ее словам, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз.



Энди Картрайту было 30 лет. Больше всего он известен по выступлениям в баттл-поединках на площадке Versus.

© «Вечерние ведомости»