Правительство выделило на детские выплаты 18,4 миллиардов рублей

12:52 | 30.07.2020

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Мишустин. Пособия полагаются семьям, где средний доход не превышает размер прожиточного минимума, установленного в регионе. Средства предусмотрены на выплаты для как минимум 718 тысяч российских семей. Сумма указанных выплат в 2020 году составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе (в среднем около 5500 рублей).

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