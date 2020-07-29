В Роспотребнадзоре назвали время выживания коронавируса в воде

12:40 | 30.07.2020

Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде за сутки. А за 72 часа умирает 99,9 процентов частиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. При этом отмечается, что в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, но сохраняет жизнеспособность.



Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде проводились в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

© «Вечерние ведомости»