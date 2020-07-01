Глава Роспотребнадзора предупредила о новых штаммах вируса гриппа

17:09 | 29.07.2020

В Роспотребнадзоре заявили, что в этом сезоне в РФ придет грипп, от которого граждане еще не прививались. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. «Вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлый, ни в предыдущие годы. И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», – сказала она на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, сообщает РИА «Новости».



Попова призвала россиян делать прививки от гриппа в связи с новыми рисками грядущего эпидсезона.

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