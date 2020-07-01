Олег Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

17:02 | 29.07.2020

Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. Такое мнение высказал российский бизнесмен Дерипаска, передает regnum.ru.



За время, пока Россия находится под санкциями, можно было научиться им реально противостоять, считает Дерипаска. По словам бизнесмена, выработкой санкций в США занимаются 5 тыс. человек, а контрмерами в России — всего четверо, сообщает РБК. Дерипаска не назвал эту четверку по именам. Он отметил, что речь идет об организационной проблеме.

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