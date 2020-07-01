Доходы неизвестного происхождения будут конфисковывать только у госслужащих

16:50 | 29.07.2020

Поправки в Гражданский кодекс РФ, предусматривающие перевод в доход страны денежных средств и имущества при недоказанности их законного происхождения, коснутся исключительно госслужащих, заявили «Интерфаксу» в министерстве юстиции. При этом уточняется, что в случае введения новация коснется не всех госслужащих, а только тех, кто обязан сдавать декларации.



Ранее СМИ сообщили, что эта мера якобы коснется всех граждан РФ, кто не сможет доказать законность покупки того или иного имущества.

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