В Ассоциации туроператоров России назвали готовые принять россиян страны Европы

16:33 | 29.07.2020

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны Евросоюза, которые готовы принять российских туристов в ближайшее время, сообщает Regnum. Готовность принимать российских туристов в августе пока выразили Хорватия и Мальта.



Как отметили в ассоциации, из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 другие государства ЕС приняли решение не открывать границы для российских путешественников как минимум до второй половины августа, передает РИА «Новости».



Напомним, ранее Россия объявила, что с 1 августа возобновится авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.

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