Вакцина от коронавируса станет доступна россиянам с середины августа

16:22 | 29.07.2020

В России могут разрешить выпуск в гражданский оборот вакцины от коронавируса, разработанной национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, 15 августа. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.



Отмечается, что сейчас вакцина, уже прошедшая испытания в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко, передана на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». 5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре.



Ранее источник в правительстве сообщил «Интерфаксу», что вакцина НИЦ им. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно. По его словам, первыми вакцину получат люди из так называемых групп риска - учителя, врачи и т.д., а также более 1500 добровольцев.

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