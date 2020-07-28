Россия и мир
11:50 | 29.07.2020
«Газпром» перестал владеть судном-трубоукладчиком «Академик Черский»
Отмечается, что еще в июне стало известно, что трубоукладчик стал принадлежать Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), который входил в группу «Газпром». Но в последнем списке аффилированных лиц компании от 30 июня фонд уже не значится, передает iz.ru. Данный факт может означать, что СТИФ больше не принадлежит «Газпрому» либо компания использовала право скрыть фонд ввиду санкционных рисков.
Отметим, что в декабре 2019 года министр энергетики России Александр Новак рассказал, что это судно способно достроить «Северный поток-2».
© «Вечерние ведомости»
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