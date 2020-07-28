Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел COVID-19

11:38 | 29.07.2020

Президент Белоруссии Лукашенко сообщил, что бессимптомно переболел COVID-19. «Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», - приводит его слова агентство БелТА.



Лукашенко также заявил, что 97% населения Белоруссии переносят «эту заразу бессимптомно». При этом президент не уточнил, когда именно он мог заразиться COVID-19.

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