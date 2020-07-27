Пятого августа к Земле приблизится астероид диаметром до 190 метров

13:58 | 28.07.2020

Через неделю к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 5 августа он пронесется мимо Земли со скоростью 13,4 километра в секунду. Произойдет это на расстоянии 3,2 млн километров. Астероид относится к аполлонам — околоземным небесным телам, орбита которых пересекает орбиту Земли.



Еще два крупных астероида диаметром 47–110 м и 55–120 м подлетят к Земле 29 и 30 июля, отмечает РБК.

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