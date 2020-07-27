Ассоциация туроператоров разъяснила правила въезда россиян в Турцию

13:12 | 28.07.2020

Ассоциация туроператоров России (АТОР) разъяснила правила въезда россиян в Турцию, с которой с 1 августа возобновляется авиасообщение.



Как сообщается на сайте АТОР, прибывающим в Турцию туристам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус. Однако во время полета пассажиров попросят заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране и данные о состоянии здоровья.



Ранее в посольстве РФ в Анкаре сообщили, что приезжающих в Турцию иностранцев не будут отправлять на принудительный карантин. Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улицах большинства городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, отмечает rg.ru.

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