Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате

13:05 | 28.07.2020

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».



«Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение. При всех плюсах дистанционных форм мы рассматриваем их только как дополнение. Новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счёт дистанционного обучения, но это дополнительные возможности», — сказал Кравцов.



Ранее выдвигались идеи о проведении 1 сентября в режиме онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Также предлагалось перенести начало учебного года на более поздний срок.

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