Власти Вьетнама сообщили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

12:53 | 28.07.2020

Власти вьетнамского приморского города Дананг и ближайших провинций заявили о том, что выявили вспышку нового типа коронавируса. Об этом сообщается на информационном портале правительства Вьетнама. Уже известно об 11 случаях.



По данным вьетнамских медиков, новый тип вируса более агрессивный, чем ранее известные. Он быстрее размножается и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию, передает РИА «Новости».



Как отмечает lenta.ru, во Вьетнаме, по последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, зафиксирован 431 случай заражения коронавирусом. Власти страны провели более 430 тысяч тестов и поместили на карантин 12 тысяч человек.

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