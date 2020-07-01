16:04 | 27.07.2020

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. По словам музыканта, он решил лично сообщить об этом во избежание домыслов в СМИ. Он назвал решение об уходе «взвешенным решением партнеров», которые провели вместе более 20 лет, сообщает iz.ru.



Рэпер уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе сети бургерных, картингов и автомоек, однако к артистам лейбла он больше отношения не имеет.

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