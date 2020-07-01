В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

15:59 | 27.07.2020

Администрация США и сенаторы от Республиканской партии сочли чрезмерными выплаты по безработице американцам в период пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала ABC заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, передает lenta.ru.



«Первоначальные выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома. На самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу», — заявил Медоуз.



Он отметил, что это было учтено при разработке нового плана в данной сфере. В новом плане предлагается предоставлять американцам около 70% от той оплаты, которую они получали до того, как лишились возможности работать, сообщает gazeta.ru. Отметим, что во время пандемии получали прибавку в размере 600 долларов к еженедельным пособиям по безработице.

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