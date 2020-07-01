52% россиян заявили о симпатии к Лукашенко

15:48 | 27.07.2020

Больше половины (52%) россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Лукашенко. Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ. По результатам исследования, 35% опрошенных испытывают безразличие, а у 9% отрицательные чувства.



Кроме того, по данным исследования число россиян, считающих, что отношения между Россией и Белоруссией ухудшаются в последнее время, увеличилось почти вдвое за последние несколько месяцев, сообщает РИА «Новости». Опрос показал, что 21% граждан полагают, что отношения между двумя странами ухудшаются в течение года. В декабре 2019 года такого мнения придерживались 12%.

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