Власти РФ облегчили трудоустройство женщин с детьми до 3 лет и пожилых людей

15:38 | 27.07.2020

Премьер-министр России Мишустин подписал постановление правительства об облегчении трудоустройства для женщин с детьми до трех лет и пожилых людей. Об этом он сообщил 27 июля на совещании с вице-премьерами, передает iz.ru.



По словам Мишустина, службы занятости не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организациям, занимающимся переобучением граждан. Средства выделялись из региональных бюджетов, что затягивало процедуру переквалификации граждан.



По его словам, теперь этот правовой пробел будет устранён и службы занятости в регионах смогут напрямую договариваться о выделении субсидий.

© «Вечерние ведомости»