В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Москве

15:31 | 27.07.2020

В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках. При задержании он открыл огонь по оперативникам и был убит, передает «РИА Новости». Как сообщили в ФСБ, при осмотре места происшествия у него найдены автомат АК-74, три снаряженных магазина, гранаты.



Также в ведомстве заявили, что при обыске в арендованной преступником квартире обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии.

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