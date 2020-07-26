Туринский «Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии

13:03 | 27.07.2020

Туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Сампдорию» и досрочно стал чемпионом Италии сезона-2019/20. Это уже девятое подряд скудетто клуба, а в общей сложности «Юве» выиграл чемпионат Италии в 36-й раз.



В тройку самых титулованных команд страны также входят «Милан» и «Интер» – они становились чемпионами Италии по 18 раз.

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