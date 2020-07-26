Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

12:55 | 27.07.2020

В ночь на понедельник, 27 июля, цена золота поднялась до рекордных 1912 долларов за унцию и обновила исторический максимум за последние 19 лет. В последний раз стоимость этого драгоценного металла была выше уровня в 1911 долларов в сентябре 2011 года, когда достигла отметки в 1911,6 доллара за тройскую унцию, передает Kp.ru.



Спрос на золото растет из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Инвесторы используют золото как основной защитный актив в периоды политической или экономической нестабильности, отмечает РБК.

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