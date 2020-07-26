Путин и Зеленский по телефону обсудили ситуацию в Донбассе

12:37 | 27.07.2020

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. В ходе разговора обсуждалась ситуация в Донбассе, договоренности «нормандской четверки», а также постановление о выборах в регионе и поправках в украинскую конституцию.



В офисе Зеленского подтвердили, что во время разговора с Путиным стороны выступили за выполнение договорённостей, которые были достигнуты на саммите «нормандской четвёрки» в Париже, передает russian.rt.com.

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