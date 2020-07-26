Синоптики предупредили россиян о наступлении самой жаркой пятидневки года

12:18 | 27.07.2020

Последняя пятидневка июля, согласно климатической статистике, является самым жарким периодом года для континентальной России. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.



Метеоролог пояснил, что самое теплое время наступает как на европейской, так и на азиатской территории страны. Также он предупредил, что показатели ежедневной температуры могут отличаться от средней от года к году и для прибрежных городов самым теплым периодом станет август, сообщает ren.tv.

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