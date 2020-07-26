Глава МИД Германии Хайко Маас выступил против возвращения России в G7

11:43 | 27.07.2020

Германия выступает против возвращения России к формату «Большой семерки», заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в интервью Rheinische Post. По его словам, исключение России из такого формата было связано с присоединением Крыма и ситуацией на Украине. «Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — отметил Маас.



Также он заявил, что Германия придерживается принципа реализации минских соглашений по Донбассу. Маас выразил мнение, что когда речь идет об урегулировании ситуации на востоке Украины, то обсуждаться должен и вопрос Крыма, передает gazeta.ru.

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