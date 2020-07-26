Американские ученые назвали заболевание, повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе

11:35 | 27.07.2020

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, у которых имеется сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета, и они в 12 раз чаще умирают от коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета, передает РБК.



Медики также указали, что диабет занимает второе место среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19. На первом месте — сердечно-сосудистые заболевания.



Эксперты советуют в период пандемии внимательно контролировать уровень сахара в крови, избегать стрессов, не забывать про спорт, уделять достаточное внимание сну. Соблюдение санитарных требований людьми, страдающими диабетом, сейчас особенно важно, сообщает rg.ru.

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