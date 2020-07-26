Актриса из «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

11:26 | 27.07.2020

Легендарная британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд, которая была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитом фильме 1939 года «Унесенные ветром», умерла на 105-м году жизни, сообщает Hollywood Reporter. Отмечается, что Де Хэвилленд умерла во сне в своем доме в Париже.



Самой известной актерской работой де Хэвилленд является ее роль в классическом фильме «Унесенные ветром», культовой экранизации одноименного романа Маргарет Митчелл, которая вышла на экраны в далеком 1939-м.



За карьеру Оливия де Хэвилленд получила две премии «Оскар» за фильмы «Каждому своё» и «Наследница». Также она дважды была удостоена награды «Золотой глобус».

© «Вечерние ведомости»