Соперник Лукашенко сбежал от преследований в Москву

16:02 | 24.07.2020

Бывший заместитель министра иностранных дел Белоруссии, оппозиционер Валерий Цепкало, снятый с президентских выборов, покинул страну, опасаясь преследований, сообщает «Интерфакс».



По словам Валерия Цепкало, к нему поступила информация о том, что готовится его арест. Чтобы избежать преследования, он вместе с двумя детьми уехал и сейчас находится в Москве, передает ТК «Дождь».



30 июня ЦИК Белоруссии заявил, что проверка подписей, собранных в поддержку выдвижения Цепкало в президенты страны, выявила большое количество брака. Выборы пройдут 9 августа.

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