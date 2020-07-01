Центробанк РФ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

15:57 | 24.07.2020

Совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых, тем самым обновив исторический минимум. Это уже третье снижение ставки Центробанком с начала пандемии. Отмечается, что в прошлый раз, 19 июня, ЦБ снизил ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%.

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