Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

15:51 | 24.07.2020

В России принято решение о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, заявил премьер-министр Мишустин на заседании правительства. «С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону», — сказал Мишустин. При этом страны, в которые будут выполняться рейсы, глава правительства не назвал.



Ранее в Кремле сообщили, что контакты по открытию российских границ в настоящее время идут, они будут открываться по принципу взаимности, сообщает russian.rt.com.

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