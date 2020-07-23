В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет пройдет мусульманское богослужение

12:05 | 24.07.2020

Первое после 86-летнего перерыва мусульманское богослужение пройдет в пятницу в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, превращенном в мечеть, в намазе ожидается участие президента Турции Эрдогана, передает РИА «Новости». Ожидается, что всего в молитве примут участие полторы тысячи человек.



Напомним, музейный статус архитектурного комплекса совсем недавно был изменен. Решение о превращении бывшего православного храма в мечеть принял Госсовет Турции 10 июля. Президент Турции Эрдоган подписал указ.



В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также РПЦ выразили сожаление о таком решении властей Турции, отмечает ren.tv.

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