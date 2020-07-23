Кадыров ввел в Чечне все доступные санкции против госсекретаря США Майка Помпео

11:42 | 24.07.2020

Глава Чечни Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео в республике «вплоть до заблокирования всех его счетов», сообщает телеканал Grozny.TV. Он напомнил, что ранее приглашал Помпео в гости, но теперь, по словам Кадырова, большее не имеет на это право.



«Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов», — заявил Кадыров на совещании с участием членов правительства.



В начале недели Государственный департамент США включил главу Чечни в черный список, в частности запретил ему въезд в страну. В качестве причины в Вашингтоне назвали грубые нарушения прав человека, включая «пытки и внесудебные казни». Кроме Кадырова, ограничения также ввели против его жены и дочерей, напоминает РБК.

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