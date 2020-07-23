ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

11:35 | 24.07.2020

Центробанк отозвал лицензии на проведение банковских операций у московского «Народного банка» и петербургского «Невастройинвеста».



«Народный банк», являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 июля занимал 297-е место в банковской системе РФ. «Невастройинвест» по величине активов занимал 340 место.

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