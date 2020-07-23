Власти США заказали вакцину от коронавируса почти на 2 миллиарда долларов

11:21 | 24.07.2020

Немецкая BioNTech и американская Pfizer договорились с правительством США о поставках 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции на общую сумму почти $2 млрд, сообщает пресс-служба BioNTech. При этом отмечается, что США могут получить до 500 млн дополнительных доз вакцины.



Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году — более 1,3 млрд доз, отмечает gazeta.ru.

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