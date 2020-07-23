Суд над актером Михаилом Ефремовым начнется 29 июля

11:12 | 24.07.2020

Рассмотрение дела о смертельном ДТП в центре Москвы с участием артиста Михаила Ефремова начнется в Пресненском суде столицы 29 июля. «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», - сообщили агентству РИА «Новости» в пресс-службе суда.



Резонансное ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров, напоминает iz.ru. Как показала экспертиза, Ефремов был пьян. Он был арестован.



Ефремову вменяют п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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