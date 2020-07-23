Россия и мир
10:54 | 24.07.2020
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Авторы идеи полагают, что необходимо повысить лимит для исчисления размера льготы до 400 тысяч рублей - это позволит россиянам ежегодно возвращать до 52 тысяч добровольных взносов на будущую пенсию. Еще один вариант - увеличение лимита до 6% от зарплаты.
Авторы инициативы утверждают, что пенсионный налоговый вычет может послужить для граждан мощным стимулом для добровольного накопления средств на будущее. Пока же мотивация для населения недостаточна, сообщает РБК.
© «Вечерние ведомости»
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