Власти Китая потребовали от США закрыть консульство в Чэнду

10:34 | 24.07.2020

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), говорится в заявлении МИД КНР.



В заявлении ведомства указывается, что Китай решил отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду, а также выдвинул конкретные требования к генеральному консульству прекратить любую деятельность и мероприятия.



В заявлении китайского внешнеполитического ведомства также напомнили, что 21 июля американская сторона потребовала от КНР закрытия генерального консульства в Хьюстоне.

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