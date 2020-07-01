Сотрудники ФСБ задержали 22 участника террористической ячейки

16:55 | 23.07.2020

Сотрудники Федеральной службы безопасности при участии МВД и Росгвардии задержали 22 участника ячейки террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



По данным силовиков, задержанные причастны к вербовке и переправке людей в зоны боевых действий, призывам к совершению преступлений, а также к финансированию членов группировки в Сирии.

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